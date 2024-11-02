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Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме, - нардеп

Суббота 02 ноября 2024 16:56
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Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме, - нардеп Фото: Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Энергетический сектор Украины демонстрирует высокую готовность к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Викторию Гриб.

"Я вам хочу сказать, что от дронов как раз у нас есть такая защита первой ступени на них энергетических объектах. И даже второй ступени уже практически мы сделали все возможное для того, чтобы риски были уменьшены. Но если будет удар именно ракетами, то здесь поможет только ПВО", - отметила депутат.

Она особо отметила роль энергетических компаний и министра энергетики в подготовке к зимнему периоду.

"Снова хочу поблагодарить всех энергетических компаний и министра энергетики Германа Галущенко за то, что у нас как раз это направление, оно продвигается. И мы работаем с партнерами, которые помогают нам. То, что мы видим сегодня, как мы подошли к этой зиме – хочу вам сказать, что это подвиг", – подчеркнула Гриб.

Нардеп также отметила важность увеличения импорта электроэнергии для стабилизации ситуации в энергетическом секторе.

"И кстати последняя новость, которую мы получили, также может радовать. Потому что была поднята пропускная способность для импорта. Увеличиваем импорт, и я думаю, это будет действительно помогать нам", – пояснила она.

В то же время Гриб отметила, что для полной защиты энергетической инфраструктуры необходимо усиление противовоздушной обороны, особенно в случае ракетных атак.

Напомним, с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атакам, что покинуло страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.

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