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Міненерго США вимагало включити більше американців у правління "Нафтогазу"

Новини » Політика    05.10.2019 - 20:05
Міненерго США вимагало включити більше американців у правління "Нафтогазу"
Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

За даними Politico, Рік Перрі вважав, що такі зміни допоможуть скоротити залежність від постачань енергоносіїв з РФ

Міністр енергетики США Рік Перрі вимагав від президента України Володимира Зеленського розширити наглядова рада компанії "Нафтогаз" і включити в нього більше громадян США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Politico.

За інформацією джерел газети, Перрі вважав, що такого роду зміни допоможуть "Нафтогазу" "скоротити свою залежність від поставок енергоносіїв з РФ та збільшити обсяг американських інвестицій". Зараз в наглядову раду входить колишній помічник екс-віце-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

За словами джерела, Перрі "не вважав, що правління "Нафтогазу" було на досить високому рівні, тому він припустив їм розширити правління і залучити нових людей більш високого рівня... включаючи деяких громадян США". Зокрема, американський міністр запропонував кандидатури керівників базуються в його рідному штаті Техас компаній.

Офіційний представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс підтвердила, що глава відомства рекомендував розширити наглядову раду "Нафтогазу".

Також Перрі вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Так, у травні глава Міненерго очолював американську делегацію на інавгурації українського лідера.

Нагадаємо, раніше Рік Перрі заявив, що США найімовірніше продовжать санкционную політику щодо РФ.

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