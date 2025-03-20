В Минэнерго США подтвердили, что могут "без проблем" взять управление украинскими АЭС

В Министерстве энергетики США подтвердили, что могу взять управление украинскими атомными электростанциями. У США есть соответствующий опыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики США Криса Райта в эфире телеканала Fox News.

"Нет проблем, мы можем это сделать", - сказал Райт в ответ на вопрос о возможном участии США в управлении украинскими АЭС для завершения войны.

Министр энергетики подчеркнул, что у США "есть огромный технический опыт для управления этими электростанциями".

По словам Райта, пока администрация президента США Дональда Трампа пока не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.

"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают не покладая рук", - добавил Райт.