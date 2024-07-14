Міненерго сподівається, що Україна восени зможе імпортувати більше електрики

Міністерство енергетики сподівається, що на осінь Україна зможе імпортувати більшу кількість електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.
"Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії. Бо це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми у тому числі", - зазначила вона.
Гринчук пояснила, що міністерство постійно працює над тим, щоб збільшувати саме цю технічну можливість отримання електроенергії від країн-сусідів.
"Необхідно розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах все одно впиратиметься у технічну спроможність пропуску цієї електроенергії", - пояснила вона.
Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.
Від цієї весни українці знову повернулись до використання графіків відключення світла. До цього призвела низка чинників, зокрема російські обстріли та затримка необхідної допомоги від США.
Зауважимо, що влітку ситуація значно погіршилась, а графіки стали суворіші. Причиною тому - збільшення потреб населення через спеку. Зауважимо, що зараз споживання електроенергії в Україні знаходиться на максимальній позначці для літнього періоду.
Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює - читайте у матеріалі.
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