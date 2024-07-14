Минэнерго надеется, что Украина осенью сможет импортировать больше электричества

"Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы в том числе", - отметила она.

Гринчук пояснила, что министерство постоянно работает над тем, чтобы увеличивать эту техническую возможность получения электроэнергии от стран-соседей.

"Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии", - пояснила она.

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.