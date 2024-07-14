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Минэнерго надеется, что Украина осенью сможет импортировать больше электричества

Фото: Украина осенью, вероятно, сможет импортировать больше электричества (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство энергетики надеется, что к осени Украина сможет импортировать большее количество электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

"Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы в том числе", - отметила она.

Гринчук пояснила, что министерство постоянно работает над тем, чтобы увеличивать эту техническую возможность получения электроэнергии от стран-соседей.

"Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии", - пояснила она.

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.

Ситуация со светом

С этой весны украинцы снова вернулись к использованию графиков отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.

Заметим, что летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому – увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.

Добавим, что энергетики, ущемляя использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как он работает - читайте в материале.

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Электроэнергия