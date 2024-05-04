Міненерго розповіло, що допомагає уникати блекаутів в Україні

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, окупанти від початку весни знову обстрілювати українську енергетику. Російським терористам майже вдалось знищили теплову генерацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло українцям, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час блекаутів.

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