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Міненерго розповіло, що допомагає уникати блекаутів в Україні

Фото: блекаутів в Україні наразі немає (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уникати блекаутів в Україні нині дуже допомагають відновлювальні джерела енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Попри масштаб атак…весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце, вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему", - розповів міністр енергетики.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, окупанти від початку весни знову обстрілювати українську енергетику. Російським терористам майже вдалось знищили теплову генерацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло українцям, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час блекаутів.

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