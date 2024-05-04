Минэнерго рассказало, что помогает избегать блекаутов в Украине

Ситуация со светом в Украине

Напомним, оккупанты с начала весны снова обстреливали украинскую энергетику. Российским террористам почти удалось уничтожить тепловую генерацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало украинцам о том, как оставаться со связью и интернетом во время блекаутов.

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