В Міненерго розповіли про роботу над розбудовою розподіленої генерації по всій Україні

Говорячи про дії щодо захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських ударів, чиновниця відзначила важливість посилення ППО, а також висловилася про накопичення резервного обладнання, щоб пришвидшити ремонтні й відновлювальні роботи.

"В першу чергу, те що ми робимо як енергетики, і Збройні сили України, сили протиповітряної оборони, це намагаємося захистити за допомогою підсилення ППО наші об'єкти. Це те найважливіше, що нам треба зараз сконцентруватися. Друге - це ремонти і швидке відновлення", - сказала Гринчук.

Вона зазначила, що на значно пошкоджених через ураження об'єктах такі процеси йдуть "не так швидко, як хотілося, але робота йде".

"По друге - ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації по всій країні. Готуємо зараз, практично під увагою кожне місто, кожна точка, де можна додатково додати генерацію, де можна покращити стан мереж. Тому над цим усім ведеться робота", - розповіла заступниця глави Міненерго

При цьому Гринчук акцентувала, що хоча плани ворога не відомі, вже ж видно, що він не зупиняє завдання ударів по енергетичних об'єктах й енергетичній інфраструктурі України.

Відтак найголовнішим завданням є захист енергооб'єктів, щоб мінімізувати можливі пошкодження через атаки противника, констатувала чиновниця.