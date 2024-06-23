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В Міненерго розповіли про роботу над розбудовою розподіленої генерації по всій Україні

Фото: в Україні триває розбудова розподіленої генерації (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство енергетики України працює над розбудовою розподіленої генерації по всій території країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук в ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Говорячи про дії щодо захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських ударів, чиновниця відзначила важливість посилення ППО, а також висловилася про накопичення резервного обладнання, щоб пришвидшити ремонтні й відновлювальні роботи.

"В першу чергу, те що ми робимо як енергетики, і Збройні сили України, сили протиповітряної оборони, це намагаємося захистити за допомогою підсилення ППО наші об'єкти. Це те найважливіше, що нам треба зараз сконцентруватися. Друге - це ремонти і швидке відновлення", - сказала Гринчук.

Вона зазначила, що на значно пошкоджених через ураження об'єктах такі процеси йдуть "не так швидко, як хотілося, але робота йде".

"По друге - ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації по всій країні. Готуємо зараз, практично під увагою кожне місто, кожна точка, де можна додатково додати генерацію, де можна покращити стан мереж. Тому над цим усім ведеться робота", - розповіла заступниця глави Міненерго

При цьому Гринчук акцентувала, що хоча плани ворога не відомі, вже ж видно, що він не зупиняє завдання ударів по енергетичних об'єктах й енергетичній інфраструктурі України.

Відтак найголовнішим завданням є захист енергооб'єктів, щоб мінімізувати можливі пошкодження через атаки противника, констатувала чиновниця.

Нагадаємо, раніше у червні в Національному банку України заявили, що що відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в країні "мільярди доларів". В НБУ уточнили, що 1 мВт відновлення потужності коштує приблизно 1 мільйон доларів.

Додамо, у травні у Федерації роботодавців України заявили, що вітчизняні промислові підприємства готові розвивати систему розподіленої генерації, але очікують забезпечення ліквідності та врегулювання багатомільярдних боргів на балансуючому ринку електроенергії.

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