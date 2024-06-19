НБУ оцінив витрати на розподілену генерацію в "мільярди доларів"

Відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів. Водночас бізнес повинен це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час презентації "Звіту про фінансову стабільність" на Youtube .

"Якщо говорити про цифри стосовно енергетики, стосовно генеруючих потужностей. Один мегават відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів. Ви знаєте, скільки гігават ми втратили", - сказала вона.

Як зазначила Рожкова, якщо Україна хоча б 20% від цього зможе відновити за рахунок розподіленої генерації "то можете порахувати, що це мільярди доларів".

За її словами, усі зацікавлені в тому, щоб розподілена генерація "до сезону холодів була створена".

Рожкова заявила, що нестача потужностей в енергосистемі - це "виклик для бізнесу". Вона закликала підприємців перебудуватися та інвестувати у свою енергонезалежність, купуючи середньої, малої потужності турбіни, та забезпечувати виробництво безперебійними постачанням.

Нагадаємо, через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% - ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення. За різними оцінками Україна втратила від 8 до 10 гВт потужностей.