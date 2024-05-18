Промпідприємства готові розвивати розподілену генерацію за умови вирішення боргів на ринку, - ФРУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра та голови НКРЕКП.

Як зазначається, промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії. Частина компаній-членів ФРУ вже мають відповідні проекти, а деякі в процесі їх реалізації. Водночас уточнюється у зверненні, вони стикаються з рядом питань та проблем у регуляторному полі та потребують стратегічних рішень від влади.

Тому для залучення промислових підприємств у розбудову електрогенерації в організації запропонували розробити чіткий план, в яких регіонах та яка саме генерація має бути побудована, забезпечити ліквідність ринку, врегулювати проблему багатомільярдних боргів на балансуючому ринку електроенергії, створити фонд страхування від воєнних ризиків, а також держфонд із відновлення енергетики та низку інших рішень.

Для прискорення розбудови маневрової генерації з використанням природного газу у ФРУ запропонували скоротити строк видачі ліцензій на виробництво та постачання електроенергії, спростити та здешевити процедури підключення електрогенеруючих установок до газорозподільних та газотранспортних мереж тощо.

Для обговорення поточних питань у Федерації роботодавців України запропонували керівництву НКРЕКП провести робочу нараду за участі представників ФРУ, промислових підприємств, Укренерго, Оператора ГТС України та інших зацікавлених сторін. Також там запропонували долучити представників ФРУ до роботи Штабу з підготовки до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, Укренерго планує упродовж цього року повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку електроенергії та зменшити борги перед електростанціями до нуля. Для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації мати адекватну економічну модель роботи на ринку