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В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

11:37 01.07.2026 Ср
2 хв
Сьогодні світло в Україні вимикатимуть в усіх областях
aimg Валерій Ульяненко
Фото: світло 1 липня відключатимуть в усіх областях (ecoflowukraine com)

В усіх регіонах України 1 липня запроваджують графіки погодинних відключень світла та обмеження для бізнесу через спеку та наслідки російських атак.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Найскладніша ситуація наразі фіксується у Сумській області. Через пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів там без електропостачання залишається найбільша кількість споживачів. Ремонтні бригади працюють на об'єктах цілодобово.

Також через російські удари по інфраструктурі частина людей тимчасово залишилася без світла у низці областей:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Кіровоградській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській.

Крім того, на ситуацію вплинули погодні умови. Через негоду знеструмлено понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Бригади вже займаються ліквідацією наслідків аварій.

Коли та як вимикатимуть світло

Обмеження сьогодні діятимуть з 17:00 до 22:00. Графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості й бізнесу застосують в усіх областях в обсязі до однієї черги.

Головними причинами дефіциту в енергосистемі стали руйнування від російських атак та аномальна спека, через яку українці масово вмикають кондиціонери та суттєво збільшують споживання електрики.

Некрасов також закликав українців перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Натомість у години пікового навантаження (з 16:00 до 23:00) слід максимально економити світло, щоб підтримати стабільність системи.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що основною причиною повернення відключень наприкінці червня стало суттєве зростання споживання через спеку, яка охопила більшість областей України.

Додатковий тиск на енергосистему також створюють планові ремонти на електростанціях та скорочення обсягів імпорту електроенергії. Сукупність цих факторів змусила енергетиків запровадити обмеження електропостачання.

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МіненергоЕлектроенергіяВимкнення світла