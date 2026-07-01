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В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

11:37 01.07.2026 Ср
2 мин
Сегодня свет в Украине будут выключать во всех областях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: свет 1 июля будут отключать во всех областях (ecoflowukraine com)

Во всех регионах Украины 1 июля вводятся графики почасовых отключений света и ограничения для бизнеса из-за жары и последствий российских атак.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Сумской области. Из-за повреждений энергетических объектов в результате вражеских обстрелов там без электроснабжения остается наибольшее количество потребителей. Ремонтные бригады работают на объектах круглосуточно.

Также из-за российских ударов по инфраструктуре часть людей временно осталась без света в ряде областей:

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Кировоградской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской.

Кроме того, на ситуацию повлияли погодные условия. Из-за непогоды обесточено более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Бригады уже занимаются ликвидацией последствий аварий.

Когда и как будут выключать свет

Ограничения сегодня будут действовать с 17:00 до 22:00. Графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса применят во всех областях в объеме одной очереди.

Главными причинами дефицита в энергосистеме стали разрушения от российских атак и аномальная жара, из-за которой украинцы массово включают кондиционеры и существенно увеличивают потребление электричества.

Некрасов также призвал украинцев перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В то же время в часы пиковой нагрузки (с 16:00 до 23:00) следует максимально экономить свет, чтобы поддержать стабильность системы.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что основной причиной возврата отключений в конце июня стал существенный рост потребления из-за жары, охватившей большинство областей Украины.

Дополнительное давление на энергосистему также создает плановые ремонты на электростанциях и сокращение объемов импорта электроэнергии. Совокупность этих факторов заставила энергетиков ввести ограничения электроснабжения.

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