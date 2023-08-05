Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для кредитів для ТЕС і ТЕЦ, - замміністр

"Ми почали розробку програми «5-7-9%» для енергетики вже давно, але у нас були проблеми з Мінфіном, де пропрацьовували різні механізми. Можливо це і запізно, але з іншої сторони ми додатково вносимо зміни, які дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ взяти кредит на ті кошти, які були потрачені з початку року, щоб поповнити обігові кошти", - відмітив Власенко.

Він наголосив, що планується додаткова нарада під керівництвом віце-прем’єра-міністра економіки Юлії Свириденко, на якому будуть прийматись рішення з удосконалення механізму програми «5-7-9%» саме для ТЕС і ТЕЦ.

"Виникла необхідність внесення змін. Ми свої пропозиції на Мінекономіки подали, має бути погоджувальна нарада, за результатами якої будуть довнесені зміни, які, на наш погляд, дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ отримати відповідні кредити", - підкреслив перший замміністра енергетики.

Власенко уточнив, що кредити планують видавати тільки на відновлення зруйнованого обладнання від обстрілів РФ, а не на планові ремонти.

"Кредити у нас будуть видаватись виключно під відновлення. Не під планові ремонти блоків, а під блоки, які у нас зазнали ушкоджень ракетами чи дронами. Програма стосується переважно ТЕС і ТЕЦ, щоб вони змогли підготуватись до опалювального сезону. Період надання кредиту залежить від встановленої потужності зруйнованого блоку. Загальний об’єм фінансування по цій програмі - 7,6 млрд гривень", - повідомив Власенко.

Нагадаємо, у травні після відвідин прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Харківської області, під час якого він ознайомився з наслідками руйнувань Харківської ТЕЦ, уряд розширив дію програми пільгового кредитування "5-7-9%" на відновлення пошкоджених через бойові дії ТЕЦ та ТЕС.

25 липня в.о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Віктор Спічка повідомив, що компанія опрацьовує можливості участі у цій держпрограмі з метою отримання коштів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.