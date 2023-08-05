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Минэнерго вместе с Минэкономики должны доработать механизм для кредитов для ТЭС и ТЭЦ, - замминистр

Фото: Минэнерго вместе с Минэкономики должны доработать механизм для кредитов для ТЭС и ТЭЦ (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Министерство энергетики и Министерство экономики работают над усовершенствованием программы льготного кредитования, чтобы тепловые электростанции и электроцентрали, хотя и с опозданием, имели возможность получить соответствующие кредиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра энергетики Юрия Власенко во время заседания энергокомитета Верховной рады.

"Мы начали разработку программы "5-7-9%" для энергетики уже давно, но у нас были проблемы с Минфином, где прорабатывали разные механизмы. Возможно это и поздно, но с другой стороны мы дополнительно вносим изменения, которые дадут возможность ТЭС и ТЭЦ взять кредит на средства, которые были потрачены с начала года, чтобы пополнить оборотные средства", - отметил Власенко.

Он подчеркнул, что планируется дополнительное совещание под руководством вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, на котором будут приниматься решения по усовершенствованию механизма программы "5-7-9%" именно для ТЭС и ТЭЦ.

"Возникла необходимость внесения изменений. Мы свои предложения на Минэкономики подали, должно быть согласительное совещание, по результатам которого будут внесены изменения, которые, на наш взгляд, дадут возможность ТЭС и ТЭЦ получить соответствующие кредиты", - подчеркнул первый замминистра энергетики.

Власенко уточнил, что кредиты планируется выдавать только на восстановление разрушенного оборудования от обстрелов РФ, а не на плановые ремонты.

"Кредиты у нас будут выдаваться исключительно под восстановление. Не под плановые ремонты блоков, а под блоки, которые у нас получили повреждения ракетами или дронами. Программа касается преимущественно ТЭС и ТЭЦ, чтобы они смогли подготовиться к отопительному сезону. Период предоставления кредита зависит от установленной мощности разрушенного блока. Общий объем финансирования по этой программе - 7,6 млрд гривен", - сообщил Власенко.

Напомним, в мае после посещения премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Харьковской области, во время которого он ознакомился с последствиями разрушений Харьковской ТЭЦ, правительство расширило действие программы льготного кредитования "5-7-9%" на восстановление поврежденных из-за боевых действий ТЭЦ и ТЭС.

25 июля и.о. гендиректор ПАО "Центрэнерго" Виктор Спичка сообщил, что компания прорабатывает возможности участия в этой госпрограмме с целью получения средств для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

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