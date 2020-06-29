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Минэнерго расследует причины обвала на шахте в Луганской области

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 19:47
Минэнерго расследует причины обвала на шахте в Луганской области
Фото: шахтеры (flickr.com/un_photo)

В результате обвала погиб подземный электрослесарь

По факту обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, принадлежащей ПАО "Лисичанскуголь" начали расследование. В результате обрушения один горняк пострадал, еще один погиб.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Для расследования обстоятельств обвала создали специальную комиссию, в которую вошли представители Гоструда, Фонда соцстрахования, компании "Лисичанскуголь" и профсоюза.

По данным министерства, жертвой обвала породы в южном разведывательном вентиляционном штреке погиб электрослесарь Андрей Дреманович. Проходчик Александр Ефремов получил травму ноги.

Напомним, обвал на шахте "Привольнянская" в Лисичанске случился вечером 28 июня.

Также РБК-Украина писало об обвале на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре, в результате которого погиб один горняк.

Кроме того, из-за пожара на шахте в Швеции пострадали несколько человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЛуганскЛисичанскШахтаобвал
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