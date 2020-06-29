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Міненерго розслідує причини обвалу на шахті в Луганській області

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 19:47
Міненерго розслідує причини обвалу на шахті в Луганській області
Фото: шахтарі (flickr.com/un_photo)

В результаті обвалу загинув підземний електрослюсар

За фактом обвалу на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, яка належить ПАТ "Лисичанськвугілля" розпочали розслідування. В результаті обвалу один гірник постраждав, та ще один загинув.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Для розслідування обставин обвалу створили спеціальну комісію, до якої увійшли представники Держпраці, Фонду соцстрахування, компанії "Лисичанськвугілля" та профспілки.

За даними міністерства, жертвою обвалу породи у південному розвідувальному вентиляційному штреку загинув електрослюсар Андрій Дреманович. Прохідник Олександр Єфремов отримав травму ноги.

Нагадаємо, обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську стався ввечері 28 червня.

Також РБК-Україна писало про обвал на шахті "Півленнодонбаська №1" у Вугледарі, внаслідок якого загинув один гірник.

Крім того, через пожежу на шахті у Швеції постраждали декілька людей.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЛуганськЛисичанськШахтаобвал
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