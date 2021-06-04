Минэнерго раскритиковало НКРЭКУ за нежелание устранить ценовые махинации на рынке электроэнергии

Министерство энергетики раскритиковало отказ НКРЭКУ устранить ценовые махинации на рынке электроэнергии и призвало комиссию к более решительным шагам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию письма министра Германа Галущенко к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку от 2 июня.

"Принятые изменения являются необходимыми, но, по нашему мнению, недостаточными для устранения искажения ценообразования на рынке и не позволят сбалансировать финансовое положение производителей электроэнергии, ценовые заявки которых обеспечены реальными объемами произведенной электроэнергии и отвечают уровню затрат на покрытие себестоимости ее производства", - говорится в письме министра энергетики Галущенко.

По его мнению, регулятор как орган, уполномоченный на госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов рынка, может предложить дополнительные инструменты, позволяющие финансово сбалансировать участников рынка и предотвратить угрозы прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021/2022, связанные с недостатком средств для ремонтных кампаний и накопления запасов угля в текущей ситуации.

В связи с этим министр просит главу НКРЭКУ в сжатые сроки представить позицию регулятора относительно возможности принятия решений по устранению ценовых ограничений, а также мнение относительно других эффективных и быстрых мер в компетенции комиссии и вне ее для скорейшего решения вопроса прохождения ближайшего отопительного сезона.