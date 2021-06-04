Минэнерго раскритиковало НКРЭКУ за нежелание устранить ценовые махинации на рынке электроэнергии

Министерство энергетики раскритиковало отказ НКРЭКУ устранить ценовые махинации на рынке электроэнергии и призвало комиссию к более решительным шагам.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию письма министра Германа Галущенко к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку от 2 июня.
"Принятые изменения являются необходимыми, но, по нашему мнению, недостаточными для устранения искажения ценообразования на рынке и не позволят сбалансировать финансовое положение производителей электроэнергии, ценовые заявки которых обеспечены реальными объемами произведенной электроэнергии и отвечают уровню затрат на покрытие себестоимости ее производства", - говорится в письме министра энергетики Галущенко.
По его мнению, регулятор как орган, уполномоченный на госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов рынка, может предложить дополнительные инструменты, позволяющие финансово сбалансировать участников рынка и предотвратить угрозы прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021/2022, связанные с недостатком средств для ремонтных кампаний и накопления запасов угля в текущей ситуации.
В связи с этим министр просит главу НКРЭКУ в сжатые сроки представить позицию регулятора относительно возможности принятия решений по устранению ценовых ограничений, а также мнение относительно других эффективных и быстрых мер в компетенции комиссии и вне ее для скорейшего решения вопроса прохождения ближайшего отопительного сезона.
Напомним, ранее отказ НКРЭКУ устранить махании на энергорынке раскритиковал НАЭК "Энергоатом".
Как известно, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВт.час.
Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.
Комиссия отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.
По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров, государственных "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равно трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.