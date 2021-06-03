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"Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке

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Киев, Четверг 03 июня 2021 13:51
"Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке Фото: "Энергоатом "(УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Государственный "Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых наносят миллиардные убытки генерирующим компаниям.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Масштабы манипуляций на рынке электрической энергии требуют срочных и решительных действий регулятора. Компания оценивает постановление НКРЭКУ от 2 июня, призванное устранить манипуляции на рынке, как недостаточный шаг для прекращения схем "торговли воздухом", от которой производители электрической энергии несут миллиардные убытки", - говорится в заявлении госкомпании.

В "Энергоатоме" призвали НКРЭКУ вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений и принять все возможные меры для финансового сбалансирования работы рынка.

В госкомпании уверены, что ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка ставит под угрозу безопасность поставки электрической энергии потребителям, срывает подготовку к осенне-зимнему периоду и создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейской енергомережою ENTSO-E.

"В "Энергоатоме" уверены: чтобы достичь ценовой стабилизации на организованных сегментах рынка, нужны гораздо более решительные действия Регулятора. НАЭК "Энергоатом" призывает НКРЭКУ вернуться к рассмотрению представленных участниками рынка предложений", - подытожили в госкомпании.

Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт час.

Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

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