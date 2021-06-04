Міненерго розкритикувало НКРЕКП за небажання усунути цінові махінації на ринку електроенергії

Міністерство енергетики розкритикувало відмову НКРЕКП усунути цінові махінації на ринку електроенергії і закликало комісію до більш рішучих кроків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію листа міністра Германа Галущенка до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка від 2 червня.

"Прийняті зміни є необхідними, але, на нашу думку, недостатніми для усунення спотворення ціноутворення на ринку і не дозволять збалансувати фінансове становище виробників електроенергії, цінові заявки яких забезпечені реальними обсягами виробленої електроенергії і відповідають рівню витрат на покриття собівартості її виробництва", - йдеться в листі міністра енергетики Галущенко.

На його думку, регулятор як орган, уповноважений на держрегулювання, моніторинг і контроль діяльності суб'єктів ринку, може запропонувати додаткові інструменти, що дозволяють фінансово збалансувати учасників ринку і запобігти загрозам проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021/2022, пов'язані з нестачею коштів для ремонтних кампаній і накопичення запасів вугілля в поточній ситуації.

У зв'язку з цим міністр просить главу НКРЕКП в стислі терміни представити позицію регулятора щодо можливості прийняття рішень щодо усунення цінових обмежень, а також думку щодо інших ефективних і швидких заходів в компетенції комісії і поза нею для якнайшвидшого вирішення питання проходження найближчого опалювального сезону.