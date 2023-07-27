Міненерго просить НБУ прискорити видачу кредитів для відновлення ТЕС і ТЕЦ після обстрілів

Наразі жодного кредиту за аналогом програми "5-7-9" для відновлення українських теплових електростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) після обстрілів не видано, тому Міністерство енергетики звернулося до Національного банку України (НБУ) з проханням пришвидшити реалізацію програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

"У травні уряд розширив Програму "Доступні кредити 5-7-9%", надавши можливість ТЕС і ТЕЦ брати кредити на відновлення після обстрілів, однак досі жодного кредиту видано ще не було. Міністерство нещодавно звернулось до Нацбанку, аби пришвидшити реалізацію цієї програми, адже кілька енергокомпаній вже подали свої заявки", - сказав він.

Міністр запевнив, що найближчим часом віялових відключень не буде попри те, що ситуація в системі залишається складною. За його словами, енергетики просять зменшувати споживання у пікові години, аби полегшити процес ремонту енергетичної інфраструктури.

"Поточний ремонт ускладнюється ще й тим, що ми розраховуємо переважно на внутрішні ресурси, адже теплова генерація не має доступу до зовнішніх кредитних коштів", - уточнив Галущенко.

Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів України додатковою постановою врегулював порядок пільгового кредитування ТЕС і ТЕЦ в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" для фінансування ремонту й заміни пошкодженого обладнання.