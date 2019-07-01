Цена на э/э для населения останется неизменной на новом рынке

С введением новой модели рынка с 1 июля 2019 года цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной. Об этом говорится в обращении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, которое обнародовано в Facebook.

Как отметил министр, также не должна резко подняться цена на электроэнергию для небытовых потребителей.

"Мы сбалансировали систему таким образом, что она не приведет к росту цены для населения, которая, кстати, не повышались с марта 2017 года. Стоит также знать, что цена электроэнергии для населения Украины в 2,6 раза ниже, чем в России, в 2,7 раза ниже, чем в Беларуси", - добавил Насалик.

Как сообщало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязательства продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированному покупателю". Таким образом, цена электроэнергии для населения до конца года меняться не должна.

Напомним, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения Украины за 1 кВт-ч составила 1,20 грн с НДС.