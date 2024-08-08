Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла

"Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт", - сказав Галущенко.

За словами Галущенка, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни. Міністр зауважив, що має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках.

"Не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири. У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури, чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", - підкреслив Галущенко.