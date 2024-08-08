Минэнерго пригрозило регионам, которые нарушали графики отключения света

"Во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, сейчас по ним будут сделаны юридические выводы. В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация усугубляется еще и тем, что проверяющих не допускали на объект", - сказал Галущенко.

По словам Галущенко, это недопустимо и в мирный период, а особенно во время войны. Министр отметил, что должен действовать принцип справедливости, как это было в 2022-2023 годах.

"Не должно быть так, что одни сидят без света по 16 часов, а другие только по два или четыре. У нас единая энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры, или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию", - подчеркнул Галущенко.