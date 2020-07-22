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В Минэкономики хотят пересмотреть объемы торговли с Россией и Беларусью

Киев, Среда 22 июля 2020 09:02
В Минэкономики хотят пересмотреть объемы торговли с Россией и Беларусью
Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики планирует отсекать партии товара, которые идут с территории России через Беларусь

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины очень беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, с Беларусью и с Казахстаном. Из общего дефицита на 10 млрд долларов примерно 6 млрд - с этими тремя странами.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"Это огромная сумма. Рынки для нас закрыли, а мы дальше продолжаем очень много чего покупать из тех стран. Мы не сможем в долгосрочном плане так выжить", - сказал он.

Как отметил Петрашко, Украина торгует с миром, получает деньги "и просто вот так вот покупает продукцию у блока страны агрессора".

В Министерстве знают, как работают цепочки поставок в Украину.

"То, что россиянам запрещено экспортировать в Украину, они поставляют в Беларусь, ставят там штамп, и это уже идет как белорусский товар в Украину", - сказал он.

Министр сообщил, что сейчас в Минэкономики работают над тем, как отслеживать и отсекать подобные партии товара из России.

Напомним, в июле, Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 о запрете на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов из России.

Напомним, с апреля 2020 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

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Новости Украины торговляимпортМинистерство экономического развития и торговли
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