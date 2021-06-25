Минэнерго предлагает до августа продлить ПСО на рынке электроэнергии

Сообщается, что новая модель ПСО должна защитить социально уязвимые слои населения за счет снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

"Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, которую сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Некоторые меры уже были приняты регулятором НКРЭКУ, но в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения и уже в июле будут положительные результаты.

"Учитывая указанные факторы, Министерство энергетики инициировало продление срока действия нынешнего ПСО до 1 августа", - говорится в сообщении.