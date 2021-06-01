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Минэнерго готовит новую модель ПСО для тарифов на электроэнергию для населения

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Киев, Вторник 01 июня 2021 17:10
Минэнерго готовит новую модель ПСО для тарифов на электроэнергию для населения Фото: цены на электроэнергию для населения будут формироваться на базе новой модели ПСО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новая модель возложения спецобязательств на участников рынка электрической энергии (ПСО) находится на стадии разработки. На ее основе формируются тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

Как отмечается в заявлении, сейчас идет дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем отрасли.

"В ближайшее время мы презентуем проект документа (проект новой модели/методики ПСО), который обязательно будет предусматривать защиту малозащищенных слоев населения", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня. Цена на электричество за один кВт/ч составит 1 гривна 68 копеек.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% заниженным.

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