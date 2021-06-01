Минэнерго готовит новую модель ПСО для тарифов на электроэнергию для населения

Новая модель возложения спецобязательств на участников рынка электрической энергии (ПСО) находится на стадии разработки. На ее основе формируются тарифы на электроэнергию для населения .

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

"В ближайшее время мы презентуем проект документа (проект новой модели/методики ПСО), который обязательно будет предусматривать защиту малозащищенных слоев населения", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, сейчас идет дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем отрасли.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня. Цена на электричество за один кВт/ч составит 1 гривна 68 копеек.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% заниженным.