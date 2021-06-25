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Минэнерго предлагает до августа продлить ПСО на рынке электроэнергии

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Киев, Пятница 25 июня 2021 15:00
Минэнерго предлагает до августа продлить ПСО на рынке электроэнергии Фото: тарифы на свет останутся на нынешнем уровне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики предлагает продлить нынешний режим специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии до 1 августа. Это означает, что тариф не будет расти как минимум до этого числа.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что новая модель ПСО должна защитить социально уязвимые слои населения за счет снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

"Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, которую сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Некоторые меры уже были приняты регулятором НКРЭКУ, но в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения и уже в июле будут положительные результаты.

"Учитывая указанные факторы, Министерство энергетики инициировало продление срока действия нынешнего ПСО до 1 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго готовит новую модель ПСО для тарифов на электроэнергию для населения, а презентовать ее должны были на этой неделе.

До этого сообщалось, что тариф для населения не будут поднимать до конца июня.

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тарифы свет Электроэнергия
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