Міненерго пропонує до серпня продовжити ПСО на ринку електроенергії
Міністерство енергетики пропонує продовжити нинішній режим спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії до 1 серпня. Це означає, що тариф не буде зростати як мінімум до цього числа.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що нова модель ПСО має захистити соціально вразливі верстви населення за рахунок зниження і прогнозованості тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей і стабільної роботи.
"Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що ситуація на ринку електроенергії в травні-червні повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Деякі заходи вже були прийняті регулятором НКРЕКП, але найближчим часом очікуються подальші рішення і вже в липні будуть позитивні результати.
"Враховуючи зазначені фактори, Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії нинішнього ПСО до 1 серпня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує нову модель ПСО для тарифів на електроенергію для населення, а презентувати її мали цього тижня.
До цього повідомлялося, що тариф для населення не підніматимуть до кінця червня.