ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міненерго пропонує до серпня продовжити ПСО на ринку електроенергії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 червня 2021 15:00
Міненерго пропонує до серпня продовжити ПСО на ринку електроенергії Фото: тарифи на світло залишаться на нинішньому рівні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики пропонує продовжити нинішній режим спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії до 1 серпня. Це означає, що тариф не буде зростати як мінімум до цього числа.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що нова модель ПСО має захистити соціально вразливі верстви населення за рахунок зниження і прогнозованості тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей і стабільної роботи.

"Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ситуація на ринку електроенергії в травні-червні повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Деякі заходи вже були прийняті регулятором НКРЕКП, але найближчим часом очікуються подальші рішення і вже в липні будуть позитивні результати.

"Враховуючи зазначені фактори, Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії нинішнього ПСО до 1 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує нову модель ПСО для тарифів на електроенергію для населення, а презентувати її мали цього тижня.

До цього повідомлялося, що тариф для населення не підніматимуть до кінця червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
тарифи свет Електроенергія
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун