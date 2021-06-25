Міненерго пропонує до серпня продовжити ПСО на ринку електроенергії

Міністерство енергетики пропонує продовжити нинішній режим спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії до 1 серпня. Це означає, що тариф не буде зростати як мінімум до цього числа.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі .

Повідомляється, що нова модель ПСО має захистити соціально вразливі верстви населення за рахунок зниження і прогнозованості тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей і стабільної роботи.

"Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ситуація на ринку електроенергії в травні-червні повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Деякі заходи вже були прийняті регулятором НКРЕКП, але найближчим часом очікуються подальші рішення і вже в липні будуть позитивні результати.

"Враховуючи зазначені фактори, Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії нинішнього ПСО до 1 серпня", - йдеться в повідомленні.