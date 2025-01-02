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Міненерго пояснило важливість спостерігачів МАГАТЕ на електропідстанціях

Україна, Четвер 02 січня 2025 20:47
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Міненерго пояснило важливість спостерігачів МАГАТЕ на електропідстанціях Фото: Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Експерти МАГАТЕ фіксують порушення на критичних підстанціях українських АЕС після російських обстрілів. Це є важливим кроком для притягнення агресора до відповідальності за загрози ядерній безпеці.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я не очікую, що росіяни зупиняться. Але, як мінімум, ми зі свого боку робимо все можливе, для того, щоб фіксувати ці порушення. Адже все одно прийде час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація важлива, особливо, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, про експертів з усього світу, які сьогодні відвідують підстанції", - пояснив міністр.

Очільник Міненерго підкреслив, що своїми атаками на об’єкти української енергетики, зокрема підстанції, що забезпечують передачу електроенергії, виробленої на АЕС, Росія наражає світ на ядерну небезпеку. Водночас численні резолюції МАГАТЕ та рішення керівних органів агентства щодо закликів припинити агресію в Україні, ігноруються РФ.

Нагадаємо, що в грудні на ініційованому Україною позачерговому засіданні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

Однак вже наступного дня після прийняття цього документа РФ завдала нового удару по підстанціям.

Галущенко підкреслив, що за таких обставин важливого значення набуває робота місій МАГАТЕ на підстанціях, що є критичними для роботи українських АЕС.

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