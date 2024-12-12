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МАГАТЕ схвалило резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури

Четвер 12 грудня 2024 18:30
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МАГАТЕ схвалило резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури Фото: МАГАТЕ схвалило резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури. Китай та Росія проголосували проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у соцмережі Х.

"Рада керуючих МАГАТЕ щойно схвалила резолюцію про безпеку енергетичної інфраструктури", - повідомив журналіст.

За резолюцію проголосували 22 держави-члени, проти виступили дві, утрималися - 10.

Зазначається, що текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки Росії й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю.

Однак Китай все одно проголосував проти, як і Росія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на надзвичайному засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні розглянуть російський дроновий удар по автомобілю місії Агентства дорогою до окупованої Запорізької атомної електростанції. Засідання скликала Україна.

У Міненерго України повідомили, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на Росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.

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