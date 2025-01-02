Минэнерго объяснило важность наблюдателей МАГАТЭ на электроподстанциях

"Я не ожидаю, что россияне остановятся. Но, как минимум, мы со своей стороны делаем все возможное, для того, чтобы фиксировать эти нарушения. Ведь все равно придет время, когда они за это все будут отвечать. Поэтому эта фиксация важна, особенно, когда мы говорим о миссии МАГАТЭ, об экспертах со всего мира, которые сегодня посещают подстанции", - пояснил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что своими атаками на объекты украинской энергетики, в частности подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии, произведенной на АЭС, Россия подвергает мир ядерной опасности. В то же время многочисленные резолюции МАГАТЭ и решения руководящих органов агентства относительно призывов прекратить агрессию в Украине, игнорируются РФ.