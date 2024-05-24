У Міненерго пояснили, як працюватимуть справедливі відключення світла

В Україні було прийнято справедливіший порядок розподілу електроенергії для споживачів при відключеннях світла. Наголос буде зроблено на критично важливих об'єктах, яким має бути забезпечене пріоритетне електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міненерго України .

Зазначається, що Кабінет міністрів України схвалив постанову, що передбачає вдосконалення механізму балансування роботи об’єднаної енергосистеми України та безперебійне електропостачання критично важливим споживачам в умовах дефіциту електроенергії та застосування стабілізаційних обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури.

Документ забезпечить справедливу і рівномірну черговість розподілу доступної електроенергії побутовим споживачам при застосуванні заходів з обмеження електроенергії. Галущенко пояснив, що ситуація зараз дуже складна, і всі розуміють, що обмеження електропостачання будуть і надалі.

"Але наша мета - зробити їх мінімальними за існуючих обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід. Адже ми всі це вже проходили і знаємо, наскільки дискомфортно - залишатися без світла", - пояснив міністр.

На що буде зроблено наголос

Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затверджений цією постановою, визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі та операторами системи розподілу у процесі визначення та застосування граничної потужності.

Відповідно до порядку, обласні та Київська міська військові адміністрації готують та затверджують переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження. До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення,

включених до реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки;

підприємств оборонного комплексу;

підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни,

підприємств з неперервним циклом виробництва;

електронних комунікаційних мереж;

органів державної влади.

Як довго це триватиме

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" зобов’язаний забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків.

Він має розраховувати граничну потужність, за винятком цих об’єктів, після чого доводити її величину до кожного оператора системи розподілу. Відповідно, оператори систем розподілу у межах цієї граничної потужності будуть формувати графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження і аварійного відключення споживачів.

Постанова набирає чинності через місяць після її опублікування і діяти протягом періоду воєнного стану і 6 місяців після його припинення чи скасування.

"Ухвалене рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів, що мають пріоритетне електропостачання", - додали в Міненерго.