В Минэнерго объяснили, как будут работать справедливые отключения света
В Украине был принят более справедливый порядок распределения электроэнергии для потребителей при отключениях света. Упор будет сделан на критически важных объектах, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минэнерго Украины.
Отмечается, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы объединенной энергосистемы Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.
Документ обеспечит справедливую и равномерную очередность распределения доступной электроэнергии бытовым потребителям при применении мер по ограничению электроэнергии. Галущенко объяснил, что ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше.
"Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света", – пояснил министр.
На что будет сделан упор
Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, утвержденный настоящим постановлением, определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных и операторами системы распределения в процессе определения и применения предельной мощности.
Согласно порядку, областные и Киевская городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. К этому перечню потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу:
- объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения,
- включенных в реестр объектов критической инфраструктуры;
- заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
- воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- предприятий оборонного комплекса;
- предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны,
- предприятий с непрерывным циклом производства;
- электронных коммуникационных сетей;
- органов гос власти.
Как долго это продлится
Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням.
Он должен рассчитывать предельную мощность, кроме этих объектов, после чего доводить ее величину до каждого оператора системы распределения. Соответственно операторы систем распределения в пределах этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.
Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.
"Принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.
При этом РБК-Украина писало, что различные интервалы отключений света и суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них.
Сегодня Шмыгаль сообщил, что правительство приняло постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила графиков отключения электроэнергии.
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