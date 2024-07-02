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Міненерго попередило про активізацію російських ІПСО щодо ситуації в енергосистемі

Вівторок 02 липня 2024 21:20
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Міненерго попередило про активізацію російських ІПСО щодо ситуації в енергосистемі Фото: Міненерго попередило про активізацію російських ІПСО щодо ситуації в енергосистемі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти запустили низку ІПСО щодо ситуації в енергосистемі України. Зокрема, йдеться про залякування українців відключеннями світла та експорт електроенергії за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.

"Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Головні тези ворожої пропаганди:

  • "Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку - нічого не побудує";
  • "Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";
  • "Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".

У Міненерго наголосили, що жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності та спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

"Звертаємось до всіх українців: ваша підтримка для енергетиків, для утримання стабільної роботи енергосистеми дуже важлива. Ми разом витримали енергетичний терор взимку 2022/2023 років, згуртувались, підготувались і стабільно пройшли зиму 2023/2024. Важливо продемонструвати таку ж згуртованість та стійкість знову!", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в "Укренерго"спростували інформацію про експорт електроенергії до Румунії.

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