В "Укренерго" спростували інформацію про експорт електроенергії до Румунії

У низці Telegram-каналів сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії. Однак це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується. Telegram-канали маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, які є фізичним явищем", - наголосили в компанії.

В "Укренерго" розповіли, що після масованих ракетно-дронових атак РФ у березні-травні в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизилися, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання, а експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

"Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон - стільки одразу ж повертається в Україну", - пояснили в компанії.

Там додали, що дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема.

В "Укренерго" також розповіли, що у травні справді на запит польського оператора, Україна кілька разів надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. Однак йшлось не про передачу електроенергії у польські мережі, а навпаки - про терміновий прийом українською енергосистемою надлишків із Польщі.

"В умовах ясної погоди, польські сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, ніж її могли використати місцеві споживачі. В умовах дефіциту в українській енергосистемі - "Укренерго" прийняло надлишки. Це дозволило, в сукупності з імпортом та активною роботою українських СЕС, уникнути відключень в денні години наприкінці травня", - пояснили енергетики.