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Минэнерго поддержало законопроект о европейских правилах прозрачности энергорынка REMIT

Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики поддержало принятие законопроекта №4503 авторства Людмилы Буймистер ("Слуга народа") об имплементации положений законодательства Европейского союза о добродетели, прозрачности и предотвращения искажения конкуренции на оптовых рынках (введение регламента REMIT).

Об этом говорится в письме Минэнерго за подписью и.о. министра Юрия Витренко, который оказался в распоряжении РБК-Украина.

"Минэнерго поддерживает проект закона по следующим причинам: его принятие улучшит существующее законодательное и регуляторную среду энергетического сектора путем его гармонизации нормативно-правовой базой и лучшими пракритами ЕС; обеспечит выполнение международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества и выполнения плана мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в письме

Также Минэнерго указало, что принятие проекта закона усилит ответственность за манипуляции на рынке электроэнергии и природного газа, даст эффективный механизм расследования таких злоупотреблений.

"Положения проекта закона будут способствовать росту конкуренции и повышению ликвидности на оптовых энергетических рынках", - отметили в Минэнерго.

Министерство предоставило также предложения по совершенствованию проекта закона, в частности относительно урегулирования положений о профессиональной тайне и механизмах раскрытия инсайдерской информации.

Напомним, проект закона о введении в Украине регламента REMIT № 4503 зарегистрирован народным депутатом Людмилой Буймистер в декабре 2020 года.

В конце марта 2021 года, законопроект был одобрен комитетом Рады по вопросам евроинтеграции, а также поддержан Секретариатом Энергетического сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциацией.

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