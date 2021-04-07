Міненерго підтримало законопроект про європейські правила прозорості на енергоринку REMIT

"Міненерго підтримує проект закону з наступних причин: його прийняття покращить існуюче законодавче та регуляторне середовище енергетичного сектору шляхом його гармонізації з нормативно-правовою базою та найкращими пракритами ЄС; забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства та виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться в листі.

Також Міненерго вказало, що прийняття проекту закону посилить відповідальність з маніпуляції на ринку електроенергії і природного газу, надасть ефективний механізм розслідування таких зловживань.

"Положення проекту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках", - зазначили в Міненерго.

Міністерство надало також пропозиції для вдосконалення проекту закону, зокрема щодо врегулювання положень про професійну таємницю та механізму розкриття інсайдерської інформації.

