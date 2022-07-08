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В Минэнерго объяснили, как и для чего Россия шантажирует Европу газом

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия шантажирует европейские страны газом, чтобы создать прецедент. РФ таким образом стремится ослабить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, Россия ежедневно поставляла в Европу около 167 млн кубометров газа. Сейчас этот объем уменьшился на 100 млн. Российский "Газпром" объясняет, что якобы не может поставлять больше через трубопровод "Северный поток - 1" из-за проблем с турбиной.

"На сегодня Россия использует фактор этой турбины, как обоснование уменьшения мощности "Северного потока - 1". Это абсолютный шантаж, потому что там 8 турбин, а сегодня работают только 3. Это абсолютно не связано с той турбиной, которая находится в Канаде", - заявил министр.

Галущенко объясняет, что увеличить поставки газа в Европу можно, если использовать украинский транзит. Однако Россия пытается благодаря газу уменьшить влияние санкций.

"Здесь все понятно. Если бы они хотели поставлять газ в Европу в тех объемах, то могли бы это сделать через украинскую трубу. Это очередной шантаж. И здесь вопрос для россиян не в турбине, а в том, чтобы сделать прецедент, что можно какой-то определенный товар вытянуть из санкций. Это очень опасный прецедент", - добавил Галущенко.

Ранее мы сообщали, что Россия значительно уменьшила объемы поставок газа в Европу, объясняя это техническими проблемами с турбиной.

В то же время Канада готова передать "Газпрому" турбину для поставок газа в Германию. Украина выступила против, поскольку этот шаг противоречит санкциям.

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ГазпромРоссийская ФедерацияГерман Галущенко