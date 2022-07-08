В Міненерго пояснили, як і для чого Росія шантажує Європу газом

За його словами, Росія щодня постачала в Європу близько 167 млн кубометрів газу. Наразі цей об'єм зменшився на 100 млн. Російський "Газпром" пояснює, що нібито не може постачати більше через трубопровід "Північний потік - 1" через проблеми з турбіною.

"На сьогодні Росія використовує фактор цієї турбіни, як обґрунтування зменшення потужності "Північного потоку - 1". Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють тільки 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка перебуває в Канаді", - заявив міністр.

Галущенко пояснює, що збільшити постачання газу в Європу можна, якщо використати український транзит. Проте Росія намагається завдяки газу зменшити вплив санкцій.

"Тут все зрозуміло. Якби вони хотіли постачати газ в Європу в тих обсягах, то могли б це зробити через українську трубу. Це черговий шантаж. І тут питання для росіян не в турбіні, а в тому, щоб зробити прецедент, що можна якийсь певний товар витягнути з санкцій. Це дуже небезпечний прецедент", - додав Галущенко.