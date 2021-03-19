ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міненерго обіцяє відмовитися від імпорту струму з Росії та Білорусі після призову Зеленського

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 11:14
Міненерго обіцяє відмовитися від імпорту струму з Росії та Білорусі після призову Зеленського Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики підтвердило мету відмовитися від імпорту електроенергії з Росії та Білорусі після того, як ідею обмеження поставок напередодні підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на заяву в.о. міністра Юрія Вітренко під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи в Україну.

"Ми докладаємо значних зусиль, щоб в найкоротші терміни відключити енергосистему від мереж Росії та Білорусі і синхронізувати її з європейською. Це є нагальним і важливим завданням у контексті забезпечення енергетичної безпеки нашої держави та регіону в цілому. Стратегічна позиція Міністерства енергетики України - не імпортувати електроенергію з Росії і Білорусі, і замість цього торгувати електроенергію з Європейським Союзом", - цитує прес-служба слова Юрія Вітренко.

Міненерго також підписали технічну угоду про приєднання до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.

"Віднині Україна буде мати однаковий з державами-членами НАТО доступ до можливостей підтримки НАТО процесів потенційного розвитку. Ми зможемо отримувати повну, своєчасну, якісну експертизу з різних аспектів енергетичної безпеки і залучати кращий досвід країн-учасниць НАТО", - цитує Вітренко прес-служба відомства.

Разом з тим Україна і Литва підписали спільну декларацію про створення робочої групи з посилення стратегічної співпраці у сфері енергетики, полягає, зокрема, в мінімізації впливу Російської Федерації на енергетичний сектор.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перших два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня у відповідь на звернення депутата Михайла Бондаря Зеленський закликав обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до Кабміну.

Як відомо, основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Російська Федерація Білорусь Минэнерго электроэнергия из РФ
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні