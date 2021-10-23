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В Минэнерго назвали заявления Путина о состоянии ГТС Украины "кощунством и манипуляциями"

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Киев, Суббота 23 октября 2021 20:19
В Минэнерго назвали заявления Путина о состоянии ГТС Украины "кощунством и манипуляциями" Фото: советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль (facebook.com/lana.zerkal)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что ГТС Украины "может лопнуть" - это кощунство и манипуляции. В Минэнерго обратили внимание на количество аварий, которые происходят в российской газотранспортной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль.

"Он (Путин - ред.) очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится", - сказал она.

По ее словам, Россия сейчас использует украинскую ГТС даже в рамках заключенного контракта не на полную мощность. Зеркаль отметила, что прокачивают 20% от того, что могут поставлять в Европу. "Они сейчас прокачивают на уровне 85 млн кубометров в день, а могут прокачивать уплаченные 120", - добавила она.

Зеркаль назвала заявление Путина о выполнении Россией своих контрактов "кощунством и манипуляцией цифрами и фактами". Она напомнила, что два года назад "Газпром" останавливал "Северный поток-1" на ремонт и через украинскую ГТС прокачивалось 300 млн кубометров в день и с трубой ничего не происходило.

Советник министра энергетики обратила внимание на количество аварий, которые происходят в российской газотранспортной системе.

"Если сравнить количество аварий, которые происходят на российском маршруте и сколько у нас, - то это нельзя сравнивать. А указывать на то, что он так считает, не имея никаких оснований для этого, наводит на мысль, что они, видимо, что-то задумали", - добавила она.

Напомним, в середине октября Путин заявил об угрозе прекращения транзита газа через Украину из-за того, что украинская ГТС якобы может "просто лопнуть".

Отметим, аналогичное заявление Путин сделал 6 октября.

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Владимир Путин ГТС Минэнерго Елена Зеркаль
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