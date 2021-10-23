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У Міненерго назвали заяви Путіна про стан ГТС України "блюзнірством і маніпуляціями"

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 20:19
У Міненерго назвали заяви Путіна про стан ГТС України "блюзнірством і маніпуляціями" Фото: радник міністра енергетики України Олена Зеркаль (facebook.com/lana.zerkal)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що ГТС України "може лопнути" - це блюзнірство і маніпуляції. У Міненерго звернули увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" радника міністра енергетики України Олени Зеркаль.

"Він (Путін - ред.) дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться", - сказав вона.

За її словами, Росія зараз використовує українську ГТС навіть в рамках укладеного контракту не на повну потужність. Зеркаль зазначила, що прокачують 20% від того, що можуть поставляти в Європу. "Вони зараз прокачують на рівні 85 млн кубометрів на день, а можуть прокачувати сплачені 120", - додала вона.

Зеркаль назвала заяву Путіна про виконання Росією своїх контрактів"блюзнірством і маніпуляцією цифрами і фактами". Вона нагадала, що два роки тому "Газпром" зупиняв "Північний потік-1" на ремонт і через українську ГТС прокачувалося 300 млн кубометрів на день і з трубою нічого не відбувалося.

Радник міністра енергетики звернула увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі.

"Якщо порівняти кількість аварій, які відбуваються на російському маршруті і скільки у нас, - то це не можна порівнювати. А вказувати на те, що він так вважає, не маючи жодних підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали",- додала вона.

Нагадаємо, в середині жовтня Путін заявив про загрозу припинення транзиту газу через Україну через те, що українська ГТС нібито може "просто лопнути".

Зазначимо, аналогічну заяву Путін зробив 6 жовтня.

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Володимир Путін ГТС Минэнерго Олена Зеркаль
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