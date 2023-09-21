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В Міненерго назвали єдиний фактор, який може призвести до відключень світла

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 21 вересня, енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації та системи передачі.

Про це наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство.

Очільник Міненерго нагадав, що до кінця грудня 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією населення. А отже наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів.

"І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", - підкреслив він.

Водночас Галущенко заявив, що є один фактор, що може вплинути на відключення електропостачання.

"Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували й минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", - зазначив він.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна може пройти чергову зиму без відключень у разі відсутності серйозних пошкоджень енергосистеми.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти нашій країні підготувати енергосистему до можливих обстрілів з боку росіян узимку.

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Герман ГалущенкоЕлектроенергія