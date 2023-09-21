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В Минэнерго назвали единственный фактор, который может привести к отключениям света

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня, 21 сентября, энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

Об этом отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.

Глава Минэнерго напомнил, что до конца декабря 2023 года действует положение о возложении спецобязательств на рынке электроэнергии (ПСО) по обеспечению доступной электроэнергией населения. А значит пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.

"И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", - подчеркнул он.

В то же время Галущенко заявил, что есть один фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, - это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - отметил он.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Украина может пройти очередную зиму без отключений при отсутствии серьезных повреждений энергосистемы.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия выделит 21 миллион долларов для того, чтобы помочь нашей стране подготовить энергосистему к возможным обстрелам со стороны россиян зимой.

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Герман ГалущенкоЭлектроэнергия