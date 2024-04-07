Міненерго про можливість підвищення тарифів на світло: наразі такого рішення немає

На сьогоднішній день рішення про підвищення тарифів на світло в Україні не ухвалювалось. Але воно не виключається, з огляду на атаки росіян на українську енергетику.

Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього немає. Для початку нам треба зрозуміти, на скільки ми зможемо відновити енергосистему, щоб покривати все споживання", - сказала заступниця міністра.

Зараз, за словами Гринчук, український уряд активно працює з партнерами над тим, яку допомогу вони можуть нам надати, щоб відновити пошкоджені та зруйновані енергооб'єкти, щоб пройти літній та наступний періоди.

"Рішення щодо підвищення тарифів сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація дійсно складна", - додала вона.

Ситуація в енергосистемі України

Як зазначила Гринчук в ефірі телемарафону, сьогодні Україні вистачає власної електрогенерації, але є проблеми з доставкою електроенергії до споживачів.

"У нас зараз вистачає власної генерації для покриття споживання, але у нас є проблеми із системою передачі. Бо одна справа, коли достатньо генерації, але є регіони як Харків, де було пошкоджено і об'єкти генерації, і об'єкти системи передачі. Питання в тому, як доставити цю електрику до споживачів. Але в об'єднаній системі у нас дефіциту немає", - пояснила заступниця міністра.