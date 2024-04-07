Минэнерго о возможности повышения тарифов на свет: пока такого решения нет
На сегодняшний день решение о повышении тарифов на свет в Украине не принималось. Но оно не исключается, учитывая атаки россиян на украинскую энергетику.
Об этом сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"На сегодняшний день окончательного решения на этот счет нет. Для начала нам нужно понять, на сколько мы сможем восстановить энергосистему, чтобы покрывать все потребление", - сказала замминистра.
Сейчас, по словам Гринчук, украинское правительство активно работает с партнерами над тем, какую помощь они могут оказать нам, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты, чтобы пройти летний и последующий периоды.
"Решение о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", - добавила она.
Ситуация в энергосистеме Украины
Как отметила Гринчук в эфире телемарафона, сегодня Украине хватает собственной электрогенерации, но есть проблемы с доставкой электроэнергии потребителям.
"У нас сейчас хватает собственного поколения для покрытия потребления, но у нас есть проблемы с системой передачи. Потому что одно дело, когда достаточно генерации, но есть регионы как Харьков, где были повреждены и объекты генерации, и объекты системы передачи. Вопрос в том, как доставить это электричество потребителям. Но в объединенной системе у нас дефицита нет", - пояснила замминистра.
Вопрос тарифов
На днях министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg допустил повышение тарифов на свет в Украине из-за российских атак на энергетику. По его словам, правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов, которые были повреждены.
Обстрелы энергетики
В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждено Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5. Там до сих пор действуют отключения света.
Кроме того, во время атаки 22 марта, ставшей самым масштабным ударом по энергетике за время войны, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ. Однако в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.
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