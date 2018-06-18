В Минэнерго до конца месяца планируют подвести итоги хода реализации Концепции-2020

Первые результаты реализации Концепции развития газодобывающей отрасли в Минэнерго готовятся презентовать в конце июня

Министерство энергетики и угольной промышленности до конца июня сформирует аналитическую записку с предложениями по подведению итогов первого квартала реализации Концепции-2020 развития газодобывающей отрасли и необходимых дальнейших шагов. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Минэнерго анализирует Концепцию-2020 (развития газодобывающей отрасли, - ред.) и состояние ее реализации, активно ведет диалог со стейкхолдерами на основе этого сформирует аналитическую записку с предложениями на имя господина Кистиона (вице-премьер-министра Владимира Кистиона, - ред.) относительно подведения итогов первого квартала реализации Концепции-2020 и необходимых дальнейших шагов. В Минэнерго ожидают сформировать этот документ до конца месяца", - сказала Бойко.

Также замминистра допустила возможность внесения на основе анализа некоторых изменений в план реализации Концепции-2020.

Отметим, Концепция предусматривает уменьшение налоговой нагрузки в части рентной платы за пользование недрами, привлечения инвестиций в поисково-разведочные работы и наращивания добычи углеводородного сырья на месторождениях с ухудшенными горно-геологическими условиями, упрощение процедуры отвода земельных участков для сооружения объектов'объектов нефтегазового комплекса

Напомним, как сообщила ранее Наталья Бойко, новая редакция Кодекс о недрах может быть принята после парламентских выборов в 2019 году. При наличии достаточного количества времени, специалисты, которые работают над обновлением кодекса, имеют возможность более основательно сосредоточиться на разработке проекта этого документа.