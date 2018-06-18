У Міненерго виключають ухвалення нової редакції Кодексу про надра у цьому році

По Кодексу про надра була створена робоча група

Нова редакція Кодексу про надра може бути прийнята після парламентських виборів у 2019 році. Про це під час круглого столу "Ключові пріоритети реформи видобувного сектору" заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталія Бойко, передає кореспондент РБК-Україна.

"По Кодексу про надра, звичайно, була створена робоча група... Однак, я не бачу можливості реального прийняття цього надважливого кодексу до наступних, наприклад, парламентських виборів, тобто на його прийняття цього року ми розраховувати не можемо", - сказала Бойко.

Відтак вона зазначила, що за наявності достатньої кількості часу, спеціалісти, які працюють над оновленням кодексу, мають можливість більш ґрунтовно зосередитися на розробці проекту цього документу.

Нагадаємо, 16 травня Кабінет міністрів України призначив Максима Немчинова державним секретарем Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.