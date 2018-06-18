У Міненерго до кінця місяця планують підбити підсумки щодо ходу реалізації Концепції-2020

Перші результати реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі готуються презентувати в кінці червня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості до кінця червня сформує аналітичну записку з пропозиціями щодо підбиття підсумків першого кварталу реалізації Концепції-2020 розвитку газовидобувної галузі і необхідних подальших кроків. Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталія Бойко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Міненерго аналізує Концепцію-2020 (розвитку газовидобувної галузі, - ред.) і стан її реалізації, активно веде діалог зі стейкхолдерами, на основі цього сформує аналітичну записку з пропозиціями на ім’я пана Кістіона (віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, - ред.) щодо підбиття підсумків першого кварталу реалізації Концепції-2020 і необхідних подальших кроків. В Міненерго очікують сформувати цей документ до кінця місяця", - сказала Бойко.

Також замміністра допустила можливість внесення на основі аналізу деяких змін до плану реалізації Концепції-2020.

Зазначимо, Концепція передбачає зменшення податкового навантаження в частині рентної плати за користування надрами, залучення інвестицій у пошуково-розвідувальні роботи та нарощування видобутку вуглеводневої сировини на родовищах з погіршеними гірничо-геологічними умовами, спрощення процедури відведення земельних ділянок для спорудження об'єктів нафтогазового комплексу.

Нагадаємо, як повідомила раніше Наталія Бойко, нова редакція Кодексу про надра може бути прийнята після парламентських виборів у 2019 році. За наявності достатньої кількості часу, спеціалісти, які працюють над оновленням кодексу, мають можливість більш ґрунтовно зосередитися на розробці проекту цього документу.