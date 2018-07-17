Минэнерго инициирует увеличение нормы потребления газа в домах без счетчиков

Увеличатся расходы на газ для потребителей без счетчиков

Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует увеличение норм потребления газа для потребителей без счетчиков. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины, опубликованном на сайте Минэнерго.

В Минэнерго отмечают, что действовавшие ранее нормы потребления газа являлись заниженными, из-за чего ежегодно население безоплатно потребляло 383 млн куб. м газа.

Как следует из проекта постановления правительства, предлагается установить в апреле-сентябре при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму 5,8 куб. м на одного человека в месяц и в октябре-марте - 8,8 куб. м на одного человека в месяц.

Также отмечается, что при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в апреле-сентябре будет установлено норму 8,3 куб. м на одного человека в месяц и в октябре-марте - 13,7 куб. м на одного человека в месяц.

Вместе с тем, как сообщается, при наличии газовой плиты и водонагревателя в апреле-сентябре предлагается установить норму 20 куб. м на одного человека в месяц и в октябре-марте - 25 куб. м на одного человека в месяц.

Также Кабмин предлагает установить в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норму потребления природного газа на газовую плиту: на апрель сентябрь - 9,3 куб. м на человека в месяц и на октябрь-март - 14,2 куб. м на человека в месяц.

Согласно пояснительной записке, по состоянию на 1 июня 2018 года в жилом фонде Украины: 9,83 млн, или 75,1% квартир (домохозяйств), оснащены счетчиками газа; 3,3 млн, или 24,9% квартир (домохозяйств), не оснащены счетчиками газа.

Напомним, ранее, в феврале 2018 года, Кабинет министров Украины повысил норму потребления природного газа для домохозяйств без счетчиков до 4,4 куб. м.

Также сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит возможные злоупотребления со стороны облгазов в процессе установки счетчиков природного газа с дистанционной передачей данных.

В свою очередь в Кабмине назвали области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла.

Как сообщалось, наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, городе Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90%: Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской, всего - 15,5%.